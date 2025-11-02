El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tres consejos de un experto para sobrellevar el dolor por la muerte de un ser querido

Camilo Russi, experto en duelo y fundador del Congreso de Ciclos, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para dar algunos consejos para aquellas personas que viven con el dolor de la pérdida de un familiar o un ser querido.

Para el experto, lo principal para afrontar un duelo es darse espacio:

Espacio mental: El duelo, cuando hay un cambio difícil en la vida, lo que viene es darnos espacio para pensar sobre el tema.

Espacio emocional: lo natural expresar las emociones

lo natural expresar las emociones Espacio social: hablarlo con otras personas, ojalá con especialistas.

De la misma manera, expresó que mantenerse activo físicamente y dormir bien pueden ayudar a sobrellevar el dolor.

¿Cómo honrar la vida de una persona que ya no está?

Destacó que se debe entender que en un duelo no hay absolutos porque cada persona extraña a su ser querido de una manera diferente.

“Si percibo al duelo como un enemigo, la voy a pasar muy mal; pero si lo veo como algo que me va ayudar a sanar, será mejor”, afirmó.

“No va a dejar de ser doloroso, pero puede ser transitable”, concluyó.

