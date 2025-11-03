Medellín venció a Envigado en la ida de semis de la copa Betplay

El Independiente Medellín se llevó la ventaja en el partido de ida de las semifinales de la copa Betplay, que se jugó este lunes 3 de noviembre.

Un gol de Diego Moreno a los 84 minutos tras un doble cabezazo en el área rival, fue suficiente para que el Medellín se llevara la victoria en su visita al Envigado en el Polideportivo sur.

Pese a que fue el amplio dominador del partido, el ‘poderoso’ solo se pudo llevar un gol de ventaja a falta del partido de ida que se jugará en el Atanasio Girardot.

Tiros en los palos, un penal fallado y hasta varias atajadas del arquero Montoya de Envigado fueron los principales enemigos del Medellín ante el equipo naranja, que tuvo que aguantar casi todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Didier Palacios.

El ganador de esta semifinal entre los equipos del departamento de Antioquia se enfrentará al ganador de la otra llave que gana parcialmente Atlético Nacional 4-1 ante el América de Cali.

