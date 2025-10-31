Prográmese: estos son los días en los que se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay
A solos dos fechas para que se termine el todos contra todos de la Liga BetPlay, varios equipos se juegan la clasificación a los cuadrangulares.
Con el fin de la fecha 18 de la Liga BetPlay, a falta de que se desarrolle el juego entre Boyacá Chicó y América de Cali, se movió la tabla de posiciones del torneo y varios equipos luchan por un cupo para los cuadrangulares finales.
Son ocho equipos los que disputan su paso a la siguiente fase de la liga: Águilas Doradas, Llaneros, Alianza, América de Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali y Once Caldas.
Cabe recordar que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali fue aplazado por la Dimayor ante la falta de escenario para desarrollar el compromiso. Y es que el juego se iba a disputar en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, pero el Distrito no entregó el permiso.
Es precisamente el partido entre Chicó y América el que obligó a posponer toda la fecha 19 de la liga. Esto con el fin de garantizar el juego limpio para la última jornada.
La Dimayor confirmó que la jornada 19 de la Liga BetPlay jugará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.
De esta manera, la última fecha se realizará los días 12 y 13 de noviembre.
¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay?
- Alianza vs. Boyacá Chicó
- Deportivo Pereira vs. Medellín
- Once Caldas vs. Deportivo Pasto
- Atlético Bucaramanga vs. La Equidad
- Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
- Fortaleza vs. Junior
- Santa Fe vs. Deportivo Cali
- Envigado vs. Millonarios
- América de Cali vs. Unión Magdalena
- Deportes Tolima vs. Llaneros
Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay antes de la fecha 19
- Atlético Nacional: 34 puntos (+14)
- Atlético Bucaramanga: 34 puntos (+13)
- Independiente Medellín: 34 puntos (+12)
- Fortaleza: 34 puntos (+8)
- Deportes Tolima: 32 puntos
- Junior de Barranquilla: 31 puntos
- Águilas Doradas: 27 puntos
- Alianza: 26 puntos
- Independiente Santa Fe: 25 puntos (+2)
- Llaneros: 25 puntos (-3)
- América de Cali: 23 puntos (con partido menos)
- Once Caldas: 23 puntos (-4)
- Millonarios: 22 puntos
- Deportivo Cali: 20 puntos
- Unión Magdalena: 18 puntos
- Deportivo Pereira: 18 puntos
- Deportivo Pasto: 16 puntos (-4)
- Envigado: 16 puntos (-7)
- Boyacá Chicó: 16 puntos (con partido menos)
- La Equidad: 11 puntos