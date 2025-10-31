Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 18: se aprieta clasificación a cuadrangulares

Se jugó la fecha 18 de la Liga BetPlay dejando varios cambios en la tabla de posiciones del torneo y a varios equipos aún en la disputa por entrar al grupo de los ocho que clasifican a los cuadrangulares semifinales.

La jornada inició con la goleada del Deportivo Pasto 4-0 al Deportivo Pereira, un equipo ‘Matecaña’ que salió al terreno de juego con su equipo juvenil, pues los jugadores del plantel profesional se rehusaron a jugar por falta de pagos y de prestaciones sociales.

Águilas Doradas derrotó por la mínima diferencia al Envigado, teniendo en cuenta que el equipo ‘naranja’ jugará en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano en el 2026.

Alianza Valledupar le propinó un duro ‘golpe’ al Deportivo Cali al vencerlo 1-0 en su casa, el estadio de Palmaseca. Con ese resultado, el equipo ‘azucarero’ quedó con mínimas posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay. A propósito, el técnico Alberto Gamero reconoció que, aunque las matemáticas los dejan con chances para avanzar, la situación no es fácil.

La Equidad revalidó su mal año al caer 0-1 ante Fortaleza, lo que lo consolidó en la última posición de la liga. Por su parte, los ‘Amix’ siguen demostrando por qué son el equipo revelación del 2025, además de tener el cupo asegurado a los cuadrangulares.

Uno de los resultados más sorprendentes fue la goleada de Independiente Medellín 3-0 ante Atlético Bucaramanga, dos clubes en lo alto de la tabla de posiciones y que no corren riesgo ni en el descenso ni de quedarse fuera de los ocho.

Sin duda, la sorpresa de la fecha 18 la dio Independiente Santa Fe al derrotar 2-1 al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. El marcador final generó fuertes críticas contra el técnico Alfredo Arias por el ‘bajón’ en el rendimiento del conjunto ‘Tiburón’ en los últimos partidos.

Millonarios 0-0 Once Caldas. Ambos equipos quedaron al borde de la eliminación y complicaron sus cuentas para poder clasificar a los cuadrangulares.

Unión Magdalena, otro de los equipos que ya firmó su descenso, sigue sin levantar cabeza. El ‘Ciclón Bananero’ perdió como local 0-2 ante el Deportes Tolima de Lucas González, equipo ‘pijao’ que sumó 32 puntos y selló su cupo a las semifinales.

Cabe recordar que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali fue aplazado por la Dimayor ante la falta de escenario para desarrollar el compromiso. Y es que el juego se iba a disputar en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, pero el Distrito no entregó el permiso.

Es precisamente el partido entre Chicó y América el que obligó a posponer toda la fecha 19 de la liga. Esto con el fin de garantizar el juego limpio para la última jornada.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 18

Atlético Bucaramanga: 34 puntos Independiente Medellín: 34 puntos Fortaleza: 34 puntos Deportes Tolima: 32 puntos Atlético Nacional: 31 puntos Junior de Barranquilla: 31 puntos Águilas Doradas: 27 puntos Alianza: 26 puntos Independiente Santa Fe: 25 puntos Llaneros: 25 puntos América de Cali: 23 puntos (con partido menos) Once Caldas: 23 puntos Millonarios: 22 puntos Deportivo Cali: 20 puntos Unión Magdalena: 18 puntos Deportivo Pereira: 18 puntos Deportivo Pasto: 16 puntos Envigado: 16 puntos Boyacá Chicó: 16 puntos (con partido menos) La Equidad: 11 puntos

¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay?