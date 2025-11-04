Córdoba congrega a más de mil atletas en el marco de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

En medio de color, música y emoción se llevó a cabo la inauguración de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe que tienen como sede al departamento de Córdoba. El evento se llevó a cabo en el Estadio 18 de Junio de Montería.

De acuerdo con lo informado por parte de la Gobernación de Córdoba, este evento se desarrollará durante nueve días, en los que cerca de 1.300 jóvenes atletas estarán en competencia. Asimismo, el departamento congrega a 360 oficiales y 420 jueces de nueve países: Aruba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Colombia.

“Hoy Córdoba abre sus puertas al continente para demostrar que el deporte une, inspira y transforma. Vivimos una noche que quedará grabada en la historia del departamento. Somos un departamento que lo tiene todo, desde páramo hasta mar, pero la mayor riqueza es nuestra gente, que hoy se convierte en la mejor anfitriona del Caribe y Centroamérica. Gracias, ministra Patricia Duque, por confiar en nosotros y escogernos como sede de este evento que nos consolida como capital deportiva de Colombia”, expresó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara durante su intervención.

Por su parte, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, manifestó que “con estos juegos celebramos la disciplina, la pasión y el esfuerzo de nuestros jóvenes. Agradezco al pueblo cordobés por su calidez y por convertirse en el epicentro del deporte escolar del continente”.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de 200 artistas, donde los ritmos tradicionales del Caribe colombiano se fusionaron con sonidos modernos, exaltando la diversidad, la alegría y el talento de Córdoba.

“Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la promesa de los deportistas, el juramento de jueces y entrenadores, símbolo de compromiso, respeto y espíritu deportivo. El punto culminante llegó con el encendido del fuego deportivo, protagonizado por jóvenes representantes de las delegaciones y acompañado por la leyenda cordobesa del boxeo, Miguel ‘Happy’ Lora, ícono del deporte colombiano”, destacó la administración departamental.

