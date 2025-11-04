Enrique Vargas Lleras pidió a Elon Musk revisar posible suspensión de cuenta de X del presidente Petro

Enrique Vargas Lleras, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pidió una revisión urgente a la cuenta de X del presidente Gustavo Petro. Esa solicitud la hizo en una carta al propietario y director ejecutivo de esa plataforma, Elon Musk.

Vargas Lleras advirtió que la cuenta de Petro (@petrogustavo) podría estar violando las restricciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, por la inclusión del jefe de Estado en la denominada Lista Clinton, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“Como es de su conocimiento, todas las entidades bajo jurisdicción estadounidense, incluida X Corp., están obligadas a cumplir con los programas de sanciones de OFAC y a abstenerse de prestar servicios o facilitar transacciones con personas incluidas en dicha lista, o que estén sujetas a sanciones conforme al Título 31 del Código de Regulaciones Federales, Capítulo V”, dijo en la carta.

Así pues, según argumentó, están obligados a suspender cualquier servicio o transacción con personas sancionadas. Y solicitó la confirmación formal de que los protocolos de verificación y cumplimiento han sido aplicados rigurosamente.

Finalmente, agregó que no pretende “atribuir conducta alguna a X, ni presumir incumplimiento alguno, por el contrario, lo que busca es que se confirme de manera formal que la cuenta de Petro Urrego ha sido debidamente verificada y que los procedimientos de cumplimiento de la OFAC se están aplicando estrictamente por parte de la organización. Debe tener presente que el estricto cumplimiento de estas obligaciones resulta esencial para preservar la integridad, transparencia y reputación internacional de X”.