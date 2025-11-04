Mourinho cree que Benfica debe prestar “máxima atención” a Alejandro Grimaldo, del Leverkusen

El técnico del Benfica, José Mourinho, cree que su equipo deberá prestar “máxima atención” al lateral español del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo, que este miércoles se reencontrará con su antiguo club en la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto alemán, Mourinho dijo este martes que Grimaldo “es efectivamente un jugador excelente” y “experto” en el lanzamiento de tiros libres.

“Es muy importante en la dinámica ofensiva de su equipo, a veces juega abierto y otras veces se incorpora hacia dentro y juega como centrocampista para intentar más juego interior y conseguir superioridad en el centro del campo”, analizó.

El entrenador del Leverkusen Kasper Hjulmand decidió no utilizarlo en el partido del pasado fin de semana de la Bundesliga contra el Bayern Múnich (3-0), de cara al encuentro de este miércoles.

Será el regreso al Estádio da Luz del Lisboa del defensa valenciano formado en el Barcelona, que jugó en el Benfica entre 2016 y 2023, un período en el que fue clave en la conquista de varios trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Portugal.

