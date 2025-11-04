Ordenan investigar a juez por presunto intento para “obstaculizar” recaptura de Emilio Tapia

La Presidencia de la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico ordenó ampliar la investigación contra la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Rodríguez, quien le concedió la libertad condicional a Emilio Tapia en el pasado.

Este juzgado había ordenado la libertad condicional de Tapia, condenado por el desfalco de Centros Poblados, el pasado 11 de abril, acción por la cual se le abrió una investigación disciplinaria.

Ahora, el expediente se robustece luego de que la Comisión Seccional determinara desde su presidencia compulsar nuevas copias contra la juez, luego de obtener información sobre presuntas maniobras que habría efectuado su despacho con el fin de demorar y obstaculizar la recaptura de Tapia, efectuada el pasado 2 de noviembre, tras la orden del Juzgado 15 Penal de Bogotá.

“A pesar de la notificación de captura surtida el viernes anterior en una clínica de Barranquilla al señor Emilio José Tapia, 20 días después (…) la Comisión de Disciplina Judicial fue advertida de posibles nuevas irregularidades por parte de la instancia que previamente había avalado su libertad”, precisó la CNDJ.