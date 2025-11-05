Barcelona sufrió con el Brujas y rescató un empate por 3-3 en su visita por Champions League

Lamine Yamal celebra su gol ante el Club Brujas por Champions League. FOTO: Stuart Franklin/Getty Images / Stuart Franklin

Castigado tres veces en contraataques, el FC Barcelona sufrió este miércoles para empatar 3-3 y evitar una segunda derrota en la cuarta jornada de la Champions League.

En un partido frenético, el equipo belga se adelantó mediante un tanto del alemán Nicolò Tresoldi (6), que rápidamente fue contrarrestado por Ferran Torres (8). Sin embargo, cuando parecía que el Barça controlaba el partido, llegó el tanto del portugués Carlos Forbs (17).

A la vuelta de la pausa, los azulgranas salieron en tromba hasta que llegó la recompensa con una genialidad de Lamine Yamal (61). La alegría duró poco: Forbs (63) volvió a adelantar al Brujas.

Pero Yamal estableció el empate a tres. En un cara a cara contra Joaquin Seys, el joven internacional español terminó por centrar un balón que desvió Christos Tzolis (77) al fondo de la red.

Con este resultado, el Barcelona se estanca en la tabla y ocupa el puesto 11° de la Fase Liga con siete puntos, a cinco de los tres primeros: Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán.

Observe el resumen del empate del Barcelona ante el Brujas por Champions League:

