Capturan a hombre señalado de participar en el secuestro de un abogado y un ganadero en Montería

Capturan a hombre señalado de participar en el secuestro de un ganadero y un abogado en Montería. Foto: Policía Metropolitana de Montería.

Montería

La Policía Metropolitana de Montería informó que alias ‘Carlitos’ habría sido capturado recientemente en la ciudad de Cartagena y sería integrante de un grupo delincuencial denominado ‘Los Caza Fincas’, dedicado al hurto y secuestro en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.

“De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Carlitos’ fue identificado como uno de los responsables del secuestro extorsivo del señor Salim Haddad García, reconocido ganadero y empresario monteriano. El caso se registró en octubre de 2022 en zona rural de la capital de Córdoba”, estableció la Policía.

“Se logró establecer que alias ‘Carlitos’ también habría participado en el secuestro del abogado Juan Camilo Borja, registrado el 17 de septiembre del año 2020 en el corregimiento Aguas Negras. En este hecho, los delincuentes hurtaron un vehículo de alta gama, joyas y exigieron $250 millones de pesos por su liberación”, agregó.

En el caso de Córdoba, se indicó que este hombre también delinquía en los municipios de Sahagún y Chinú.

Tras lo expuesto, alias ‘Carlitos’ fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente.