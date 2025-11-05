Actualidad

Capturan a los nueve militares presuntamente implicados en el homicidio de un civil en Antioquia

La víctima habría sido sometida a torturas.

Fuerzas Militares confirma liberación de 40 soldados secuestrados // Getty Images //

A través de su cuenta en X, el Ejército Nacional confirmó la captura de los nueve militares investigados por la tortura y posterior muerte de un civil en una base militar de Frontino, Antioquia.

Lea más: Dos muertos en desarrollo de operaciones militares en Cauca y Antioquia

Según la publicación, la diligencia se realiza con apoyo de policía judicial. La institución aclaró que los militares “fueron apartados de sus funciones y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”.

Este caso, que fue revelado por el presidente Gustavo Petro, a quien se le entregó un reporte, habría ocurrido el pasado 7 de octubre. Según el informe que replicó el jefe de Estado, “se retiene a un civil que se encontraba merodeando la base militar al que posteriormente, por un exceso de uso de la fuerza, se le causa la muerte”.

La víctima fue identificada como Esneider Flórez y, de acuerdo con la publicación del presidente Petro, “el día 29 de octubre, se ubica el cuerpo y se entrega a medicina legal por parte del CTI”.

Por su parte, el Ejército también emitió un comunicado en el que señaló que, una vez se tuvo conocimiento del presunto homicidio, se procedió con la extracción del pelotón de esta zona y se procedió a las indagaciones correspondientes.

Los nueve involucrados serán investigados por la posible comisión de los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

Suscríbete

