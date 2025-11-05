Chelsea empató 2-2 con el Qarabag con Champions League: Alejandro Garnacho se reportó con gol

Estevao celebra su gol ante el Qarabag por Champions League. FOTO: Darren Walsh/Getty Images / Chris Lee - Chelsea FC

Con goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho, el Chelsea logró un empate 2-2 en su visita al Qarabag, en Azerbaiyán, durante la cuarta jornada de Liga de Campeones.

El ex de Palmeiras adelantó a los Blues en el partido disputado en Bakú (16′), pero los locales reaccionaron antes del descanso, primero con un gol del caboverdiano Leandro Andrade (29′) y luego con un penal transformado por el montenegrino Marko Jankovic (39′).

En la segunda mitad, durante un contrataque del equipo inglés, Garnacho buscó a Estevao, pero un defensa cortó el pase y el rebote envió el esférico de nuevo a las botas del argentino, que soltó un latigazo con su pierna a izquierda para devolver el empate (53′).

El Chelsea evitó así la derrota en Azerbaiyán y suma siete puntos, asentado en los puestos del grupo único que clasifican al repechaje de acceso a octavos de final.

En la siguiente jornada de Champions League, a finales de noviembre, los ingleses recibirán al FC Barcelona.

Observe el resumen del empate del Chelsea ante el Qarabag por Champions League:

