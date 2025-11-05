Regiones

Contraloría investiga convenio de arriendo entre la Uniatlántico y la Uniautónoma

El millonario convenio había sido cuestionado recientemente.

Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Después de los cuestionamientos que se generaron por el millonario convenio entre la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe, la Contraloría regional confirmó la apertura de una investigación sobre el contrato.

A través de un oficio, el ente de control ordenó la revisión del convenio, que tiene por el objetivo el arriendo de uno de los bloques de la Uniautónoma, a la universidad pública.

El valor de dicha negociación fue cercano a los $832 millones de pesos, para la vigencia 2025.

Ante la situación, se ordenó a la subcontraloría que, en la indagación, también se establezcan los hechos ocurridos y se constate si se incurrió en temas de tipo fiscal.

Adicionalmente, el ente de control confirmó que la investigación fue priorizada, ante las quejas de sindicatos y miembros de la comunidad académica.

Cabe mencionar que, por el convenio que arrendó uno de los bloques, los estudiantes de la Uniautónoma pasaron a la virtualidad, pese a que se matricularon para clases presenciales.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad