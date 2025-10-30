Reportan enfrentamientos estudiantiles en medio del paro en la Uniatlántico. Foto: Uniatlántico.( Cortesía Universidad del Atlántico )

Este miércoles 29 de octubre se registraron enfrentamientos de estudiantes al interior de la Universidad del Atlántico, en medio del paro que adelanta la comunidad académica por la elección de rector en el alma mater.

Además de agresiones físicas, grupos de estudiantes bloquearon los ingresos a las oficinas administrativas y se tomaron varios edificios de la universidad.

Los hechos se registraron en la sede norte de la institución, después de que unas siete facultades paralizaran las actividades académicas.

Por su parte, miembros del cuerpo de docentes se declararon en Asamblea Permanente, ante los cuestionamientos que ha generado el proceso que dio como resultado la elección del exconcejal de Barranquilla, Leyton Barrios como nuevo rector.

En ese sentido, sindicatos de la institución no descartan presentar acciones jurídicas para aclarar la situación que ha provocado incertidumbre, debido a las denuncias que apuntan a presuntos vicios en el trámite de designación, surtido por el Consejo Superior de la universidad.

Por los hechos violentos, desde la institución emitieron un comunicado en rechazo a lo sucedido, y lamentaron el cese de actividades.

“En tal sentido, se exhorta a la comunidad universitaria a preservar los espacios institucionales, a respetar la integridad física y personal de toda la comunidad académica y a dirimir las diferencias mediante el diálogo, los canales participativos y los mecanismos democráticos internos, evitando toda acción que comprometa la seguridad e integridad personal”, se lee en el documento.

Se espera que este 30 de octubre tenga lugar una Asamblea multiestamentaria, en la que se definan las acciones que tomarán los estudiantes y docentes.

Escuche W Radio en vivo aquí: