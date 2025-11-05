Actualidad

Declaraciones de Gabriel Hilsaca fueron aceptadas como prueba en juicio contra Nicolás Petro

El juez Hugo Carbonó aseguró que no se evidenció una violación de derechos a la defensa del exdiputado, al no ser citados a las declaraciones rendidas por Hilsaca.

Nicolás Petro, hijo del presidente de la República en Caracol Radio

El juez Hugo Carbonó Ariza decidió aceptar las declaraciones rendidas por Gabriel Hilsaca, hijo de ‘El Turco Hilsaca’, en el juicio oral contra Nicolás Petro.

Pese a que el abogado del exdiputado del Atlántico había pedido que la prueba se descartara por no ser notificados como parte del proceso ni haber estado presentes, el despacho aseguró que no hubo irregularidades en la toma de las declaraciones.

Según el juez, tampoco se evidenció violación de los derechos de la defensa, por lo que el elemento continuará como prueba en el caso.

Adicionalmente, Carbonó mencionó que, Gabriel Hilsaca podrá ser citado a declarar en el juicio oral, para asegurar el derecho de contradicción.

Asimismo, el despacho incluyó los testimonios rendidos ante la Procuraduría General de la Nación por Day Vázquez y Máximo Noriega, relacionados con contratos con entidades públicas, mismos que también serían llamados durante las audiencias.

En medio de la diligencia preparatoria de este 5 de Noviembre, el juez llamó la atención del abogado de Nicolás Petro, asegurando que se solicitó la exclusión de pruebas que no fueron presentadas en el caso, como informes con movimientos con criptomonedas y en billeteras digitales.

