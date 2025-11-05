Soldado profesional fue condenado a prisión por atacar a superior

Un juzgado militar condenó a un soldado profesional a la pena de seis meses y quince días de prisión, por los delitos de ataque al superior, en concurso homogéneo con amenazas.

Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2024 en las instalaciones del Cantón Militar Norte en Bogotá, cuando el soldado irrumpió en la formación con actitud desafiante, profiriendo agresiones verbales y amenazas hacia el Segundo Comandante de la Brigada y un Suboficial. Utilizó términos insultantes y expresiones intimidatorias, lo que constituyó un agravio directo a la autoridad de sus superiores y una violación flagrante de la disciplina y el respeto que deben regir en el ámbito castrense.

El soldado con más de 14 años de experiencia y en plenas condiciones mentales y personales, menoscabo la cohesión y el orden dentro de la unidad.