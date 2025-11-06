Brasil lanzó un fondo para proteger los bosques tropicales en el mundo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó un fondo para proteger los bosques tropicales del mundo, como la Amazonía, en el primer día de la cumbre de líderes previa a la COP30 de la ONU en la ciudad de Belém.

Este fondo de inversiones, que aspira captar 125.000 millones de dólares entre gobiernos e inversores privados, será uno de los “principales resultados concretos” de la COP30 contra el cambio climático, dijo Lula.

Tras el lanzamiento oficial del instrumento, llamado “Tropical Forests Forever Facility” (TFFF), Noruega anunció su intención de invertir 3.000 millones de dólares.

Es “vital frenar la deforestación para reducir los impactos del cambio climático”, dijo el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, citado en un comunicado oficial.

Noruega confirmó a su vez que Indonesia aportará 1.000 millones de dólares.

Los fondos se invertirán en los mercados, y las ganancias permitirán pagar cada año a países en desarrollo una cantidad de dinero por cada hectárea de bosque preservado, un poderoso factor de mitigación del cambio climático y una reserva de biodiversidad.

La mayor parte de los bosques primarios se encuentra en los países tropicales más pobres, donde es más rentable talar árboles que preservarlos. De ahí la idea de crear este fondo.

En teoría, Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo podrían recibir cientos de millones de dólares cada año, si logran acabar por completo con la deforestación.

Sin embargo, otros países no planean participar en esta etapa.

El gobierno británico, que hizo parte de la creación del TFFF, indicó que no lo financiará directamente, y una fuente de la delegación finlandesa declaró a la AFP que es “difícil encontrar nuevos recursos” en un momento de restricciones presupuestarias a nivel mundial.

