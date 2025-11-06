¿Es posible “entrenar” al cerebro para lograr ser más felices? Neurólogo responde

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Salud y Algo Más, el neurólogo Leonardo Bello habló sobre la felicidad desde el estudio y diagnóstico del sistema nervioso central.

Sobre si el cerebro es capaz de entrenarse para ser feliz, el neurólogo primero explicó que este órgano “siempre va a estar en un estado negativo, casi que rayando en la tristeza”.

Sin embargo, agregó, este fenómeno tiene una explicación neurobiológica y no es necesariamente algo malo: “Es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro, de estar siempre en un estado negativo, para poder identificar lo que nos hace daño”.

Así, el neurólogo explicó que resulta normal tener momentos negativos o episodios en los que se piensa que algo malo puede suceder.

“Estar en modo negativo es normal, pero debemos entrenar al cerebro para sacarlo de esos episodios y llevarlo a un estado positivo de optimismo y de felicidad”, explicó.

¿Es posible “entrenar” al cerebro para ser feliz?

Sobre si existe la posibilidad de “entrenar” al cerebro para ser feliz, el neurólogo Bello aseguró que resulta clave que este órgano se mantenga en óptimo funcionamiento: “Para eso necesitamos dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Si alguien quiere ser feliz, debe empezar a hacer primero esas cosas objetivas para el cerebro, o sea, que la maquinaria esté bien”.

En segundo lugar, agregó el neurólogo, es importante que se mantenga una buena interacción social con las personas, con el fin de “buscar a aquellas que están en un modo más optimista”.

“Si tenemos malas o pésimas relaciones sociales, eso no nos va a ayudar. Tenemos que mejorar esas conexiones”, explicó.

Además, el experto mencionó otras alternativas como la terapia cognitivo-conductual, sobre todo para aquellas personas pesimistas o que están pasando por un mal rato, así como la meditación “para poder reiniciar el cerebro”.

Escuche esta entrevista en Salud y Algo Más:

Play/Pause ¿Es posible “entrenar” al cerebro para lograr ser más felices? Neurólogo responde 12:48 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: