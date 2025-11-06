MinMinas respondió a gremios que insistirá en aprobación de la ley de tarifas

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía en su participación en el panel: Transitando al futuro, energías para la descarbonización en América Latina de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio

Luego de que 14 gremios de los sectores de energía y gas, solicitaran a través de una carta al Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que en lugar de tramitar el proyecto de ley de tarifas justas, adopte medidas urgentes para el sector, el jefe de la cartera cuestionó a las empresas por no querer tramitar el debate en el legislativo.

“El congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto. Ahora piden un estudio que dure 6 meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca. La carta no dice nada nuevo”, aseguró Edwin Palma, a través de su cuenta en X.

Palma, también dijo que además de insistir en el trámite del proyecto en el legislativo, solicitará que la discusión y aprobación de la iniciativa se realice de manera urgente, ante las necesidades que tiene el país.

“Respeto la misiva, pero insistiré al Congreso adelantar el debate. Ya estamos conciliando ponencia para primer debate y pediré al Ministerio del Interior que imprimamos mensaje de urgencia”, recalcó.

Además, señaló que los intereses de los gremios son distintos a los del Gobierno.

“Aquí hay “solidaridad de clase”, solidaridad de gremio, los une la oposición al Gobierno, porque en silencio varios reconocen nuestras iniciativas y varias disposiciones aquí consignadas en tan solo 14 artículos”.

De esta manera, el Gobierno desestimó la solicitud de los sectores de energía y gas, que argumentaron que el país está en riesgo de sufrir un aumento de tarifas y poner en riesgo la prestación del servicio energético, por cuenta de esta iniciativa.