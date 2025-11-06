Petro dice que peritaje no halló balas del M-19 en cuerpos de magistrados del Palacio de Justicia

El presidente Gustavo Petro respondió a las afirmaciones que circularon en redes sociales sobre sus declaraciones frente a la toma del Palacio de Justicia en 1985. El mandatario negó rotundamente haber calificado ese hecho como una “genialidad” y acusó a sectores de la “extrema derecha periodística” de tergiversar sus palabras.

“Jamás en mi vida armada ni en mi vida desarmada he pronunciado tales palabras”, señaló Petro en su cuenta en X, tras responder al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que aseguró que la toma del Palacio de Justicia constituyó un acto terrorista ejecutado por el M-19. Por eso, rechazó la calificación de “genialidad”.

El jefe de Estado también se refirió al debate reabierto por informes recientes sobre los hechos del Palacio, y citó un análisis forense de la justicia colombiana sobre los magistrados asesinados. Según Petro, dicho informe concluyó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 fue encontrada en los cuerpos de los magistrados, al señalar que las armas empleadas por la guerrilla eran de diferente marca a las usadas por el Estado.

El comentario surge tras una publicación de El Espectador que recogió documentos y testimonios señalando que el magistrado Manuel Gaona habría sido ejecutado por el M-19, versión que Petro cuestionó al apoyarse en el peritaje judicial.