Policía Metropolitana de Tunja captura a dos hombres señalados de asesinar a un comerciante

Alias "Leo" y alias "Royman" fueron capturados en Duitama, Boyacá, y son sindicados del asesinato de un hombre oriundo de Zipaquirá el pasado 17 de agosto / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

El pasado 17 de agosto de 2025 apareció en la Vereda Runta de Tunja el cuerpo sin vida de un hombre de 38 años que había sido ultimado con arma de fuego al interior de su vehículo. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, esta persona, que provenía del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), prestaba servicios de transporte a través de una plataforma digital.

En diferentes actividades de Policía Judicial e Inteligencia se recopilaron videos de cámaras de seguridad que arrojó información relevante, donde se estableció que el día de los hechos alias “Leo”, del departamento del Cesar, y alias “Royman”, de nacionalidad extrajera, habrían solicitado el servicio de transporte en horas de la mañana desde Zipaquirá hasta Ubaté, y en horas de la tarde-noche lo volvieron a contactar para un servicio con destino a la ciudad de Tunja, donde después de recorrer la ciudad y acaban con la vida de este ciudadano al sur de la capital boyacense.

“Ese desafortunadamente fue el cuarto homicidio que se nos presentó aquí en la ciudad de Tunja, en el sector de la Plaza de Mercado. Este trabajo investigativo se inició en el mes de agosto, pero casi que, en tiempo récord, a las ocho horas ya teníamos nosotros identificados a los delincuentes que perpetraron este hecho”, indicó el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Tras varios meses de investigación, la Policía Nacional a través de la seccional de investigación criminal SIJIN y junto con la Fiscalía General de la Nación, lograron capturar, mediante orden judicial, en la ciudad de Duitama a estos dos hombres por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Empezamos la investigación y presentamos las pruebas a la Fiscalía, la cual solicitó la medida de aseguramiento y hasta el momento tenemos esa medida para estas dos personas y el esclarecimiento de este asesinato de una persona que era trabajadora, oriundo del municipio de Zipaquirá y que no tenía relación con la ciudad de Tunja ni los delincuentes tampoco, porque una vez perpetraron el hecho, se trasladaron hacia la ciudad de Duitama, en donde nosotros empezamos ese trabajo investigativo y aquí quiero resaltar el apoyo de la comunidad, los cuales también nos aportaron algunos vídeos y alguna información, la cual fue relevante para dar con la captura de estos delincuentes”, agregó el coronel.

Luego de la investigación se pudo establecer que los implicados vivían en la ciudad de Duitama hasta donde se desplazaron los investigadores e hicieron efectiva las ordenes de capturas.