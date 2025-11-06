Presidente Petro se reunió con la junta directiva de Ecopetrol

En la tarde del miércoles 5 de noviembre, la W conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro en la Casa de Nariño, con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y miembros de la Junta directiva de la estatal petrolera.

El encuentro del primer mandatario y la Junta de Ecopetrol se da en momentos donde se conoció el posible embargo a la Refinería de Cartagena, Reficar, filial de Ecopetrol, por parte de la Dian, por el pago del IVA desde el 2022 y cuya suma según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sumaría un monto cercano a los 1,3 billones de pesos.

Otro de los temas coyunturales que se habría abordado en el encuentro, sería la discusión planteada por el Gobierno del presidente Petro, de vender la participación de Ecopetrol en la cuenca del Permian en Estados Unidos y el impacto que generaría esta medida.

Cabe señalar que, para el próximo 11 de noviembre, Ecopetrol realizará la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la cual se modificará los estatutos sociales de la empresa, el encuentro con los accionistas se adelantará en Corferias a partir de las 8 de la mañana.

Escuche W Radio en vivo aquí: