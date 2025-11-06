Resultados Chontico Día: hoy jueves 6 de noviembre

El chance Chontico es uno de los juegos de azar más populares en el país. El Chontico juega dos veces en el día y la versión de la tarde se juega todos los días de la semana. Chontico Día juega a la 1:00 de la tarde y la versión de la noche, hacia las 7:00.

El Chontico se ha convertido en uno de los chances favoritos de los colombianos y sus juegos inspiran a miles de apostadores y su nombre, según su creador, está inspirado en el chontaduro, la fruta típica de Valle del Cauca.

Resultados Chontico Día de hoy, jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico Día y estos fueron los resultados.

Número ganador:

La Quinta:

¿Cuánto paga el Chontico si se lo gana?

El Chontico es una especialidad de chance y paga igual que otros sorteos de este tipo.