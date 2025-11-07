Capturados los presuntos responsables de asalto en aeropuerto de La Guajira. Foto: Policía Nacional

Fue desmantelado el Grupo de Delincuencia Común Organizado ‘Los Lobos’, dedicados al hurto de transportadores de valores y entidades bancarias en el Caribe colombiano, con la captura mediante orden judicial de cuatro de sus presuntos integrantes en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas se pudo establecer que “Los Lobos” eran responsables de diversos hechos delictivos de alto impacto contra el sector financiero, entre ellos el asalto armado al vehículo de una empresa de valores, ocurrido el 9 de abril de 2025 en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (La Guajira).

En este hecho, sujetos fuertemente armados irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto y, mediante la intimidación con armas de largo alcance, robaron 12 tulas que contenían un total de $8.778 millones de pesos.

Tras el hurto, los delincuentes emprendieron la huida y posteriormente incineraron una camioneta en el sector de La Cachaca II, junto con parte del dinero sustraído.

Las investigaciones también permitieron establecer que alias ‘El Compadre’ planeaba una nueva afectación contra un vehículo transportador de valores de en jurisdicción de San Francisco y La Vega, Cundinamarca, lo que permitió anticipar y neutralizar sus intenciones criminales.

