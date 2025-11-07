Cerca de 10 jueces tendrían esquemas y medidas de seguridad por alto riesgo en Córdoba

Montería

En medio de la reciente conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, en Córdoba se solicitaron mayores garantías para quienes administran justicia, teniendo en cuenta que cerca de 10 togados de esta sección del país hoy enfrentarían complejas situaciones de seguridad para ejercer su labor.

De acuerdo con lo establecido por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Córdoba, “hay jueces en situación de riesgo, incluso con esquemas y medidas de seguridad por parte de la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP). La sola labor de administrar justicia muchas veces genera un riesgo por la trascendencia de las decisiones que se toman. En el último año, nos hemos reunido en varias oportunidades con los comandantes de la Policía de Córdoba y la Metropolitana de Montería, ellos nos han prestado toda la atención y colaboración cuando lo hemos necesitado”.

Asimismo, se precisó que “a la UNP se le ha requerido para algunos casos específicos, pero en esta entidad sí ha sido complicado y hasta ahora imposible conseguir las suficientes medidas de protección y de seguridad para algunos jueces, especialmente, de la jurisdicción de restitución de tierras. La UNP no les ha asignado los vehículos blindados suficientes, es decir, no han asignado un vehículo para cada juez, solo uno para que lo usen los tres. Además de ser injusto y desigual, los deja en estado de desprotección al momento de realizar sus funciones”.

Según los datos oficiales, en Córdoba habría un registro de más de 80 personas amenazadas, especialmente los líderes sociales.