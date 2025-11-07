EN VIVO | Caso Jaime Esteban Moreno: Juez decide si envía a la cárcel a Juan Carlos Suárez
Este 7 de noviembre se define si se impone medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno.
Este viernes 7 de noviembre, un juez definirá si se impone medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno.
Cabe recordar que Suárez Ortiz es el único capturado hasta el momento por el crimen de Jaime Esteban Moreno, quien era estudiante de la Universidad de los Andes y murió el pasado 31 de octubre tras sufrir una golpiza en vía pública de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.
- Lea también: Video: Este es el otro señalado de agredir a Jaime Esteban Moreno, joven que murió tras golpiza
Hasta la fecha, el juez del caso ya legalizó la captura de Suárez Ortiz y la Fiscalía ya le formuló imputación por homicidio agravado. En la diligencia del pasado 5 de noviembre, el señalado no aceptó los cargos.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Siga en vivo la transmisión de la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles