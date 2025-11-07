EN VIVO | Caso Jaime Esteban Moreno: Juez decide si envía a la cárcel a Juan Carlos Suárez

Juan Carlos Suárez Ortiz y agresión a Jaime Esteban Moreno. Fotos: Capturas de pantalla video / Getty Images

Este viernes 7 de noviembre, un juez definirá si se impone medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno.

Cabe recordar que Suárez Ortiz es el único capturado hasta el momento por el crimen de Jaime Esteban Moreno, quien era estudiante de la Universidad de los Andes y murió el pasado 31 de octubre tras sufrir una golpiza en vía pública de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

Hasta la fecha, el juez del caso ya legalizó la captura de Suárez Ortiz y la Fiscalía ya le formuló imputación por homicidio agravado. En la diligencia del pasado 5 de noviembre, el señalado no aceptó los cargos.

Siga en vivo la transmisión de la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz:

Escuche W Radio en vivo: