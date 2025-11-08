Secretaría de Salud de Bogotá denunció intimidaciones a funcionarios que sellaron bar Before

Bogotá

Tras la primicia de W Radio en la que se confirmó el sellamiento del bar Before en la localidad de Chapinero en Bogotá, el último lugar donde fue visto con vida Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, la Secretaría de Salud informó que varios de los funcionarios que estuvieron en el operativo de vigilancia y control están siendo intimidados.

“Como Secretaría Distrital de Salud exigimos respeto a la autoridad sanitaria y los equipos del Distrito que acuden a los procedimientos, considerando que se encontraban en ejercicio de sus funciones. Rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación hacia ellos”, dice el comunicado.

Así mismo, confirmaron que los hallazgos fueron graves, por lo cual, “como autoridad sanitaria, aplicamos medida sanitaria de seguridad consistente en clausura temporal por incumplimiento en las normas”.

A su vez, agregaron, la Policía Metropolitana “evidenció incumplimientos y aplicó medida por Código 1801”.

Finalmente, confirmaron que se adelanta una investigación administrativa frente a las denuncias que se han recibido por el incumplimiento de algunas normativas por parte del establecimiento nocturno Before Club.

