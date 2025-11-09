Costeños y Pepes promovieron en Barranquilla un partido de fútbol como gesto de paz

Este domingo, 9 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la cancha del barrio Barlovento de Barranquilla, jóvenes de barrios populares cercanos a Los Costeños y Los Pepes protagonizaron un partido de fútbol como gesto de paz, en el marco de la posibilidad de que el Gobierno Nacional instale formalmente un espacio sociojurídico que permita el sometimiento de los jóvenes que hacen parte de estas agrupaciones delictivas, responsables en los últimos años de sembrar miedo en la comunidad a través de homicidios y extorsiones.

El encuentro deportivo contó con el acompañamiento de barristas del Junior de Barranquilla, quienes, a través de sus cánticos y arengas, le dieron un ambiente futbolero y de fiesta a la cita, que tuvo como mensaje central la reconciliación y la convivencia pacífica en los barrios más golpeados por la violencia.

Recientemente, un estudio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reveló que, desde el inicio de la tregua de actividades delictivas, que se extenderá hasta el 20 de enero de 2026, la comisión de delitos en el área metropolitana de Barranquilla ha disminuido de manera considerable.

Según el documento, la extorsión se redujo en un 84%, el homicidio en un 57%, el hurto al comercio en un 61%, el hurto a personas en un 26% y el hurto de motocicletas en un 32%.

El pasado jueves 30 de octubre, la oficina jurídica de la Consejería de Paz y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se reunieron para analizar la viabilidad del traslado de Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños, y Digno Palomino, líder de Los Pepes, a cárceles de Barranquilla.

La medida busca facilitar la instalación de un espacio de diálogo sociojurídico en el marco del proyecto de paz total, luego de la tregua pactada entre ambos grupos delincuenciales.