Fueron capturados dos hombres por presunto tráfico de migrantes
Los capturados harían parte de una organización criminal trasnacional.
La Armada de Colombia capturó a dos presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de migrantes en el departamento de San Andrés y Providencia.
La operación se ejecutó en el casco urbano de San Andrés Islas, en el sector de San Luis y permitió materializar las órdenes de captura emitidas por el juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá.
Como resultado, fueron capturados dos hombres de 47 y 37 años, quienes serían presuntamente responsables de coordinar actividades ilícitas vinculadas al tráfico irregular de personas.
