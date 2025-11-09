Actualidad

Fueron capturados dos hombres por presunto tráfico de migrantes

Los capturados harían parte de una organización criminal trasnacional.

Arresto, imagen de referencia - Getty Images

Arresto, imagen de referencia - Getty Images / Jacob Wackerhausen

La Armada de Colombia capturó a dos presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de migrantes en el departamento de San Andrés y Providencia.

La operación se ejecutó en el casco urbano de San Andrés Islas, en el sector de San Luis y permitió materializar las órdenes de captura emitidas por el juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá.

Como resultado, fueron capturados dos hombres de 47 y 37 años, quienes serían presuntamente responsables de coordinar actividades ilícitas vinculadas al tráfico irregular de personas.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad