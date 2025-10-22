FAC transportó 22 toneladas de ayuda a San Andrés por tormenta tropical

Como medida preventiva ante la aproximación de la tormenta tropical Melissa por aguas del Caribe, fueron transportadas 22 toneladas de ayuda humanitaria desde Bogotá hasta San Andrés en una aeronave Boeing-767 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

Este miércoles 22 de octubre, la aeronave aterrizó en la rampa del Grupo Aéreo del Caribe (GACAR) con kits de alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad.

Estas acciones se adelantan como preparación y prevención ante posibles emergencias que puedan presentarse debido al paso de la tormenta tropical en esta zona.

Además, se continuará monitoreando y adelantando todas las operaciones que sean necesarias en términos de prevención, con el propósito de alertar oportunamente a la comunidad frente a cualquier contingencia que se presente por cambios climáticos significativos.

