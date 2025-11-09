Presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó necesidad de una cooperación birregional

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo en Sofía, Bulgaria, durante septiembre de 2025. FOTO: STR/Getty Images / NurPhoto

Durante la intervención en la IV Cumbre Celac -UE, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación birregional en un mundo cada vez más desafiante y multipolar.

El funcionario dijo lo siguiente: “Hemos convocado reuniones ministeriales; nos hemos reunido en formatos subregionales y bilaterales. Solo durante la última Asamblea General de Naciones Unidas, los ministros y cancilleres de Exteriores, tuvieron dos reuniones en Nueva York”.

Asimismo, destacó el fortalecimiento y su cooperación en materia de energía, resiliencia climática, digitalización, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como también en el ámbito de la salud.

Costa enfatizó también el valor humano de la relación birregional, sustentada en la historia, la lengua y los valores compartidos entre ambas regiones.

“Los contactos humanos son los que dan un sentido real a nuestra relación”, dijo.

Por otro lado, destacó a la ciudad de Santa Marta evocando los 500 años de su fundación haciendo un llamado a la Unidad.

