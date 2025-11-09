Presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó necesidad de una cooperación birregional
El anuncio fue hecho durante la IV Cumbre Celac-UE que se lleva a cabo en Santa Marta.
Durante la intervención en la IV Cumbre Celac -UE, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación birregional en un mundo cada vez más desafiante y multipolar.
El funcionario dijo lo siguiente: “Hemos convocado reuniones ministeriales; nos hemos reunido en formatos subregionales y bilaterales. Solo durante la última Asamblea General de Naciones Unidas, los ministros y cancilleres de Exteriores, tuvieron dos reuniones en Nueva York”.
Asimismo, destacó el fortalecimiento y su cooperación en materia de energía, resiliencia climática, digitalización, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como también en el ámbito de la salud.
Costa enfatizó también el valor humano de la relación birregional, sustentada en la historia, la lengua y los valores compartidos entre ambas regiones.
“Los contactos humanos son los que dan un sentido real a nuestra relación”, dijo.
Por otro lado, destacó a la ciudad de Santa Marta evocando los 500 años de su fundación haciendo un llamado a la Unidad.
