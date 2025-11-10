Internacional

Baja en Bélgica: Cortuois se perderá el resto de las eliminatorias a 2026 por lesión muscular

El mismo caso de Fede Valverde, a quien las pruebas médicas tras jugar en Vallecas ante el Rayo, también confirmaron una dolencia muscular, una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha,

Courtois. Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images

Courtois. Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images

El portero Thibaut Courtois no disputará los dos últimos partidos con Bélgica de clasificación al Mundial 2026, ante Kazajistán y Liechtenstein, tras confirmar una resonancia magnética que sufre una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha”, desveló el Real Madrid en un parte médico.

Según apuntan a EFE fuentes del club, Courtois estará en torno a doce días de baja y su objetivo es estar recuperado para el regreso de la competición de clubes, para ser titular con el Real Madrid en Elche el próximo 23 de noviembre.

