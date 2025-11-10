Consejo de Estado admite demanda de Paloma Valencia contra el partido de María José Pizarro

La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó admitir en las últimas horas la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia en contra del partido Progresistas, recién creado partido de su compañera de senado, María José Pizarro.

La acción judicial impulsada por Valencia busca dejar sin personería jurídica a Progresistas alegando que su nacimiento estuvo viciado porque se produjo como escisión del MAIS, cuando el MAIS es investigado aún por presuntas irregularidades en gastos de campaña de candidatos para las elecciones regionales del 2023.

Los magistrados determinaron que la demanda cumplió los requisitos y procedieron a notificar tanto al CNE, como al partido Progresistas, para que puedan pronunciarse sobre el contenido de la misma.

En ese mismo sentido, y ante la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la personería jurídica que presentó Paloma Valencia en la demanda, el Consejo de Estado notificó a los demandados para que respondan a los argumentos dentro de máximo 5 días.

