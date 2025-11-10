El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fátima Cortez, la mexicana que convirtió el baile en su voz contra los estigmas y la crítica

Fátima Cortez descubrió el poder que tenían las redes sociales en una simple casualidad, cuando en época de pandemia, su nieta le pidió grabar un TikTok. Vídeo que, a pesar de ser simple, se volvió viral y terminó cambiandole la vida.

Hoy, la mujer está superando el millón de seguidores en TikTok, y se dedica a hacer contenido de baile gracias a los 22 años de experiencia que tiene dando clases en el tema, según, contagiando alegría y esperanza.

Para Cortez, el baile funge como un enorme refugio en su vida: “Me produce felicidad, me libera y me recuerda que mientras pueda moverme, estoy viva”, declaró.

También hay que tener en cuenta que no todo ha sido fácil para Cortez, su edad y su cuerpo le han hecho recibir comentarios crueles, que más de una vez la hicieron considerar si seguir haciendo contenido.

Aun así, el apoyo de su familia y los mensajes de agradecimiento de sus seguidores la han mantenido en su posición: “Me han dicho que gracias a mis vídeos se atrevieron a bailar, más que cualquier crítica”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

