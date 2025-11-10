Mujeres WMujeres W

Programas

Fátima Cortez, la mexicana que convirtió el baile en su voz contra los estigmas y la crítica

La bailarina, maestra y tiktoker, Fátima Cortez, habló con las Mujeres W sobre su trayecto en el mundo del baile, su camino por las redes sociales y los retos que afronta en su día a día.

Fátima Cortez, la mexicana que convirtió el baile en su voz contra los estigmas y la crítica

35:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Ángel González

Fátima Cortez descubrió el poder que tenían las redes sociales en una simple casualidad, cuando en época de pandemia, su nieta le pidió grabar un TikTok. Vídeo que, a pesar de ser simple, se volvió viral y terminó cambiandole la vida.

Hoy, la mujer está superando el millón de seguidores en TikTok, y se dedica a hacer contenido de baile gracias a los 22 años de experiencia que tiene dando clases en el tema, según, contagiando alegría y esperanza.

Para Cortez, el baile funge como un enorme refugio en su vida: “Me produce felicidad, me libera y me recuerda que mientras pueda moverme, estoy viva”, declaró.

También hay que tener en cuenta que no todo ha sido fácil para Cortez, su edad y su cuerpo le han hecho recibir comentarios crueles, que más de una vez la hicieron considerar si seguir haciendo contenido.

Aun así, el apoyo de su familia y los mensajes de agradecimiento de sus seguidores la han mantenido en su posición: “Me han dicho que gracias a mis vídeos se atrevieron a bailar, más que cualquier crítica”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Fátima Cortez, la mexicana que convirtió el baile en su voz contra los estigmas y la crítica

35:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad