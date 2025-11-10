Fátima Cortez, la mexicana que convirtió el baile en su voz contra los estigmas y la crítica
La bailarina, maestra y tiktoker, Fátima Cortez, habló con las Mujeres W sobre su trayecto en el mundo del baile, su camino por las redes sociales y los retos que afronta en su día a día.
Fátima Cortez descubrió el poder que tenían las redes sociales en una simple casualidad, cuando en época de pandemia, su nieta le pidió grabar un TikTok. Vídeo que, a pesar de ser simple, se volvió viral y terminó cambiandole la vida.
Hoy, la mujer está superando el millón de seguidores en TikTok, y se dedica a hacer contenido de baile gracias a los 22 años de experiencia que tiene dando clases en el tema, según, contagiando alegría y esperanza.
Para Cortez, el baile funge como un enorme refugio en su vida: “Me produce felicidad, me libera y me recuerda que mientras pueda moverme, estoy viva”, declaró.
También hay que tener en cuenta que no todo ha sido fácil para Cortez, su edad y su cuerpo le han hecho recibir comentarios crueles, que más de una vez la hicieron considerar si seguir haciendo contenido.
Aun así, el apoyo de su familia y los mensajes de agradecimiento de sus seguidores la han mantenido en su posición: “Me han dicho que gracias a mis vídeos se atrevieron a bailar, más que cualquier crítica”, concluyó.
