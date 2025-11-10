Fiscalía incluyó supuestas reuniones con exfuncionarios del Gobierno en imputación contra Nicolás Petro

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro este 10 de noviembre, la fiscal Lucy Marcela Laborde incluyó las presuntas reuniones que habría adelantado el exdiputado del Atlántico, con los exministros Alfonso Prada y Guillermo Reyes, así como con el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.

Ante el Juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, la fiscal del caso detalló que, dichos encuentros se habrían realizado en 2022.

De acuerdo con la exposición de Laborde, el exdiputado del Atlántico “ejerciendo su influencia política”, presuntamente se reunió con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, “obteniendo así cupos dentro del Gobierno”.

“El señor Hernando Alfonso Prada, ministro del Interior, le habría dado 10 cupos, distribuyéndolos así: tres para Ciénaga, uno para ayudar a su señora madre, uno para Day y cinco para el tema político de Barranquilla”, dijo la fiscal.

Adicionalmente, la representante del ente investigador se refirió a otras gestiones que habría realizado el exservidor público, relacionadas con la supuesta ubicación de hojas de vida, entre esas, la de su actual pareja, Laura Ojeda, en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Laborde también aseguró que, Nicolás Petro, en compañía de otras personas, se habría presuntamente reunido con el exministro de Transporte, Guillermo Reyes y con el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.

Sobre este último, la Fiscalía aseguró que, el exdiputado del Atlántico se habría reunido en julio de 2022, para solicitarle las direcciones de la DIAN en Barranquilla y Cartagena.