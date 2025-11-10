Fue legalizada la captura del taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas

José Eduardo Chalá Franco, taxista que en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas. Foto: Policía

El juez 45 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del conductor de taxi que atropelló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Se trata de José Eduardo Chalá Franco, de 56 años.

Según confirmaron las autoridades, el conductor no solo excedía los límites de velocidad, sino que, además, habría ingerido bebidas embriagantes.

W Radio reveló más temprano que Chalá Franco, además, violó la medida de pico y placa.

El vehículo marca Atos, de placa VDW 626, que conducía Chalá Franco, justo el 8 de noviembre, día en que ocurrió el accidente, tenía restricción de movilidad bajo la medida de pico y placa. Según información de la Secretaría de Movilidad, solo ese día podían circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 0.

La audiencia de legalización de captura se realizó de manera reservada y así continuarán desarrollándose las diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. El juez así lo decidió, teniendo en cuenta que entre las víctimas de este accidente se encuentran menores de edad que permanecen en delicado estado de salud.

¿Qué ocurrió?

En la localidad de San Cristóbal, en el barrio La Sierra, se presentó un accidente que dejó 11 personas heridas, la mayoría de ellas de gravedad.

Según información de las autoridades, dentro de los heridos hay cuatro menores de edad, de cuatro meses, 7, 12 y 15 años. De acuerdo con el reporte, dos de ellos presentan trauma abdominal y trauma craneoencefálico severo.

“Dentro del desarrollo investigativo se pudo establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grado dos de embriaguez”, dijo el coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

El taxista, de 56 años, fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por este hecho.

