Habilitarán un carril adicional en el kilómetro 18 de la Vía al Llano

Gobierno habilitará un carril en el km 18 de la Vía al Llano y promete paso total el 15 de noviembre

Aunque el Ministerio de Transporte no se comprometió con una fecha específica para habilitar un segundo carril adicional en el Kilómetro 18, aseguró que continúa trabajando para garantizar la seguridad de los transeúntes y dar estabilidad del talud y esta semana se habilitará un nuevo carril en el punto del deslizamiento para el paso de los viajeros y la carga.

“Cumplimos con la palabra. Esta semana habilitamos un carril en el km 18, como lo anunciamos en los espacios de verificación con las comunidades. Nuestro equipo técnico continúa trabajando para habilitar el segundo carril cuanto antes y de manera segura”, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

Según informó el Gobierno, se han adelantado obras para mejorar el tránsito en este corredor, afectado desde el mes de septiembre por un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18, dentro de las acciones ejecutadas está la remoción y terraceo de material inestable, perforación de drenes para disminuir la presión de agua, reconstrucción y recuperación de la estructura de pavimento.

También informó que se ha avanzado en la gestión predial para la disposición técnica y ambiental del material, monitoreo técnico permanente y comprobaciones semanales con veedurías ciudadanas.

Dentro de las mejoras esperadas con la apertura de un carril adicional, está la de reducir los tiempos de desplazamiento en la vía, tanto en pasajeros como en carga, generando mayor abastecimiento y actividad comercial en los Llanos y la Orinoquía.