Investigan brutal ataque contra una mujer en Moñitos, zona costera de Córdoba

Montería

El comandante de la policía de Córdoba, coronel Elkin Corredor, confirmó que el lamentable caso registrado recientemente en el municipio de Moñitos, zona costera del departamento, tiene en delicado estado de salud a la mujer identificada como Ana Milena Cogollo Paredes, quien habría sido brutalmente golpeada por un hombre que sería su compañero sentimental, según la denuncia realizada por familiares.

“La mujer inicialmente manifestó que tuvo un accidente, fue trasladada al Camu de Moñitos, pero la gravedad de las heridas hicieron que fuera remitida hasta la ciudad de Montería. Ya en Montería, se pudo corroborar que no fue un accidente en el hogar sino un ataque, al parecer, por su compañero sentimental y por eso se causaron esas heridas”, expresó el uniformado.

Tras el delicado caso que hoy es materia de investigación por el delito de tentativa de feminicidio, en el municipio de Moñitos se ordenó un consejo de seguridad, con la finalidad de establecer acciones que permitan la captura del presunto responsable.

Contexto en La W: Alarma por violencia contra las mujeres en Córdoba: 9 han sido asesinadas en lo que va del año 2025

“El presunto agresor está plenamente identificado y actualmente estamos tras su búsqueda”, agregó el uniformado.

Actualmente, en el departamento hay un registro de 9 mujeres asesinadas en lo que va corrido del año 2025. Asimismo, las autoridades confirmaron 330 casos de violencia intrafamiliar denunciados en esta sección del país, representando un incremento del 14% en comparación con el 2024 para la misma fecha.

Reacciones de la Alcaldía de Moñitos:

A través de un comunicado, la Alcaldía del municipio de Moñitos rechazó el hecho y advirtió que “no podemos permitir que la violencia siga siendo sombra en nuestra sociedad. Exigimos justicia y protección para las víctimas de violencia y nos comprometemos a trabajar por un entorno seguro”.