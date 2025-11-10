MinMinas respondió a abucheos de distribuidores de combustibles

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea. (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, protagonizó un tenso momento durante el cierre del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, celebrado el pasado viernes 7 de noviembre en Cartagena.

Mientras presentaba las medidas que el Gobierno plantea frente a la eliminación gradual de subsidios al diésel para vehículos de alta gama, varios asistentes interrumpieron su discurso con abucheos y reclamos.

Frente a la polémica, el ministro se refirió a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde cuestionó la reacción de los asistentes.

“No sé cuál es la incomodidad de que controlemos la gasolina que llega a la producción de droga y mata campesinos, soldados y policías”, escribió Palma.

Además, aseguró que la molestia de los asistentes se dio por la intención del Gobierno de controlar que los combustibles subsidiados no terminen siendo utilizados con fines del narcotráfico: “Si detallan el video, una señora grita: ‘¡Viva Uribe!’ Saquen ustedes sus conclusiones”, agregó el ministro.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al episodio y respaldó al ministro, asegurando que los abucheos no se debieron a la propuesta de eliminación de subsidios al diésel sino a los controles que el Gobierno busca imponer para evitar que el combustible subsidiado termine en actividades ilegales.

Efectivamente fue abucheado, pero no por suspender a lo ricos que usan el diesel, sino porque vamos a apretar a los distribuidores para que no vendan gasolina al narcotráfico. https://t.co/Vr97Pdwrmj — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

El ministro recordó que es la segunda vez que es abucheado, evocando cuando, mientras hablaba de la reforma laboral en el congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), recibió reacciones similares.

