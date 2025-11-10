Santa Marta escenario de perdón a la Unión Patriótica

Santa Marta

En la ciudad de Santa Marta, se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a la Unión Patriótica, evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, donde se pidió perdón a las más de 6 mil víctimas.

La actividad se realizó en el Parque Bolívar de la capital del Magdalena en el marco de la IV Cumbre CELAC UE, donde los asistentes portaron rosas amarillas.

El jefe de Estado dijo “la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia condenó al estado colombiano por 14 motivos en la corresponsabilidad del asesinato de 6.938 militantes de la Unión Patriótica, partido de la izquierda colombiana, en el periodo de 1984 al 2.000”.

Asimismo, cuestionó que en el lugar no había un solo presidente de las cortes judiciales, el presidente del senado ni de la cámara, asegurando que todos fueron invitados.

La jornada estuvo acompañada por actos simbólicos, cantos y muestras artísticas, donde participaron varios militantes de la UP, como las senadoras Jael Quiroga y Aída Avella.

