Tragedia familiar en Villamaría, Caldas: una mujer murió a manos de su propio hijo

Manizales

Un parricidio conmociona a Villamaría (Caldas), donde un hombre de 45 años asesina a su propia madre, infligiendo 15 heridas con un destornillador en un acto de violencia intrafamiliar. El hecho sucedió en el barrio Turín de este municipio del área metropolitana.

El caso es el de un hombre, de nombre Sebastián, que atacó a su propia madre utilizando un arma blanca. El parricidio, como se le conoce a esta actuación, ha generado una ola de indignación y consternación en los habitantes.

Según primeras versiones, este hombre estaba en alto grado de exaltación y fue encontrado por la policía con el arma homicida.

La víctima fue identificada como María Marleny Zuluaga Gómez, de 68 años; el caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, se ha confirmado que el presunto responsable fue capturado y en las próximas horas se desarrollarán las respectivas audiencias con un juez de control de garantías.