Chavismo lamenta fin del TPS para venezolanos y llamó “mercenarios” a funcionarios de ICE

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lamentó este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en EE.UU., donde a su juicio hay “mercenarios atrapando gente”, en referencia a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Con los problemas graves que tiene internamente Estados Unidos, los venezolanos se han convertido en una carga para ellos y la mejor manera de arreglarlo es la represión y expulsión”, expresó el chavista.

En una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello calificó de “triste” el fin del TPS para los venezolanos, ya que, añadió, una “gran mayoría de esas personas” emigraron desde Venezuela “manipuladas” por la oposición.

En este sentido, acusó de coyotes (traficantes de personas) a los opositores Julio Borges, Leopoldo López y otros que se encuentran fuera de Venezuela, quienes -afirmó- “establecieron un mecanismo y les cobraban” a los migrantes venezolanos.

“El sueño americano nunca ha sido de verdad un sueño. Porque su sueño es irse de otro país para trabajar 20 horas al día y solo te alcance para pagar donde vives, ahí no hay día de playa. (...). Es el capitalismo en su máxima expresión”, indicó el también ministro de Interior.

En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Donald Trump y permitió, de nuevo, revocar el TPS. Esa decisión dejó a 350.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250.000 venezolanos quedaron desprotegidos desde las 23:59 horas del 7 de noviembre, fecha en la que expiró el amparo para ese grupo.

La decisión de la Corte es parte de una disputa legal que el Gobierno de Trump inició contra el amparo concedido por el entonces presidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un mayor número de inmigrantes, que ingresaron a EE.UU. de forma irregular.

El chavismo cifra la migración en 2,5 millones de personas -de las cuales, asegura, ya regresaron 1,2 millones-, mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) calcula unos 7,9 millones de venezolanos que han salido de su país “buscando protección y una vida mejor”.

