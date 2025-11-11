Corte Constitucional salva el polémico decreto ATEA que da autonomía a indígenas del CRIC

La Sala Plena de la Corte Constitucional salvó el decreto 1094 conocido como el decreto ATEA, en el cual se reconoció, con fuerza de ley, la autonomía territorial, económica y de seguridad jurídica -entre otros puntos- del CRIC en sus territorios ancestralmente ocupados. Dicho decreto había sido objeto de discusión y demandas debido a temores sobre un eventual desborde de su uso por parte del CRIC en desmedro de terceros.

Pero la Corte Constitucional rechazó los argumentos de las demandas contra el decreto y, en cambio, determinó que se mantendrá vigente.

Para los magistrados, el decreto ATEA no vulneró la consulta previa, ni los derechos de terceros, ni representa un peligro para la convivencia de las comunidades en el Cauca.

Le puede interesar Corte negó demanda y la etiqueta ‘El exceso de alcohol es perjudicial para la salud’ continuará

De entrada, la Sala consideró que las preocupaciones sobre un eventual abuso del poder del decreto por parte del CRIC se basa en suposiciones infundadas, en vista de que en su reglamentación está claro que por ejemplo, sus competencias solo podrán activarse en sus territorios ancestralmente ocupados; en cuanto a terceros las competencias deben activarse en coordinación con las autoridades territoriales y el CRIC debe “coordinar el ejercicio de sus competencias en la materia con las entidades competentes, entre las que se incluyen las entidades territoriales”.

Asimismo, en criterio de la Corte Constitucional se respetó la consulta previa porque el decreto fue construido en todo momento entre el Gobierno y las comunidades indígenas del Cauca y tampoco se encontró una afectación directa a otras comunidades, de distinta agrupación, en el departamento.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Eso sí, la Corte aseveró que de hallarse afectaciones a otras comunidades distintas al CRIC con la aplicación del ATEA, ello no impediría que se revisen estos casos concretos posteriormente.