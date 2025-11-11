Crimen Jaime Esteban Moreno: imputaron a Ricardo González por homicidio agravado; no aceptó cargos

Ricardo Rafael González. Foto: captura de pantalla de la audiencia de legalización de captura.

Ricardo Rafael González Castro, el segundo procesado por su presunta participación en las graves lesiones que causaron la muerte del joven estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se declaró inocente y no aceptó el delito imputado por la Fiscalía General de la Nación : homicidio agravado en calidad de coautor en modalidad dolosa.

“No, su señoría, no acepto los cargos”, aseguró González Castro , quien se mostró sereno durante las extensas diligencias que se realizaron en la tarde de este lunes, 10 de noviembre.

La delegada de la Fiscalía narró los hechos que ocurrieron en la madrugada del viernes 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15 de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

Según la fiscal del caso, Juan Carlos Suárez Ortiz (primer capturado) y Ricardo Rafael González Castro (segundo detenido – se entregó) se habrían concertado para, según ella, acabar con la vida de la víctima.

¿Cómo empezó la golpiza?

La fiscal detalló que “los hechos jurídicamente relevantes son los siguientes. El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 3 y 25 horas, en la calle 64, número 15, de la ciudad de Bogotá, en vía pública, usted, Ricardo Rafael González, y Juan Carlos Suárez se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre y en ese momento Juan Carlos Suárez le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo”.

Presunto acuerdo entre los procesados para atacar a la víctima

La fiscal señaló que un amigo de Jaime Esteban Moreno Jaramillo frenó el ataque por algunos instantes.

También, detalló que hubo un acuerdo entre Juan Carlos Suárez y Rafael Ricardo González Castro para “asesinar” al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes.

“La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas. Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino”, dijo.

Los golpes continuaron

“En desarrollo de ese acuerdo concomitante, Juan Carlos Suárez lo golpeó nuevamente, causándole otra caída al suelo. Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente”, dijo la fiscal.

Pese al grave estado de Jaime Esteban, siguieron golpeándolo.

La delegada del ente investigador además relató que “aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y la agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”.

La víctima presentó como consecuencia de los golpes múltiples fracturas en el cráneo que desencadenaron su muerte ese mismo día.

“Usted, señor Ricardo Rafael González, era consciente de que existió ese acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Juan Esteban, al propinar múltiples golpes dirigidos en su mayoría a una zona vital del cuerpo humano, como es la cabeza, golpes idóneos para causar su muerte como en efecto sucedió, y a pesar de su conciencia, de esa conciencia, quiso hacerlo. Con esta acción vulneraron el bien jurídico tutelado de la vida, sin que para ello existiera alguna justificación legítima”.

Añadió que “para el momento de los hechos, usted contaba con plena capacidad para comprender la ilicitud de su conducta”.

También dijo que González Castro “sabía que golpear a una persona de manera contundente en estado de indefensión y además dirigir los golpes hacia una zona vital como la cabeza con el fin de causar la muerte constituye un comportamiento contrario a derecho y le era exigible que no lo hiciera”.

Por estos hechos, la delegada de la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado como coautor en modalidad dolosa.

“En este caso, la pena a imponer es de 400 a 600 meses de prisión”, concluyó.

Este fue el momento en el que Ricardo González no aceptó los cargos

