Gobierno habla de persecución judicial tras allanamiento a vivienda de MinInterior Benedetti

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, se solidarizó con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras el allanamiento a su vivienda por orden de la magistrada Cristina Lombana. Según el Gobierno, la acción judicial evidencia una persecución contra el funcionario.

“Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de la directora, Angie Lizeth Rodríguez, enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo al ministro del Interior, Armando Benedetti, su esposa, Adelina Guerrero e hijos por el acoso judicial del que están siendo víctimas, por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia”.

Según el DAPRE, la Corte solo puede investigar a congresistas y desde hace más de 3 años el Ministro ya no ejerce como tal.

“Esto representa un aparente abuso de poder que no tiene ningún fundamento. Deseamos que los hechos se esclarezcan y que el ministro pueda acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se haga justicia. A su esposa, Adelina, y sus hijos, enviamos un abrazo fraterno esperando que cuenten con medidas de seguridad y protección”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con una explosiva intervención en La W tras el allanamiento judicial realizado este martes 11 de noviembre en una de sus residencias por orden de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana.

El alto funcionario lanzó una batería de insultos, acusaciones y descalificaciones personales directamente contra la togada, a quien señaló de persecución judicial y abuso de autoridad.

El ministro del interior Benedetti, visiblemente alterado, aseguró que Lombana no tiene competencia para investigarlo y la acusó de actuar de manera ilegal: “Tengo una magistrada, la señora Cristina Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”.

Según el ministro, el allanamiento carece de sustento jurídico, ya que dejó de ser congresista en 2022 y, por tanto, no tendría fuero que justifique que la Corte Suprema siga actuando sobre él:

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”.

Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar.