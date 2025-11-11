Hechos no quedarán impunes: alcalde Galán por muerte de una de las menores arrolladas en Bogotá

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la muerte de Karol Stepanía Arturo Torres , quien fue atropellada por José Eduardo Chalá Franco, un taxista que manejaba en estado de embriaguez, el pasado sábado, 8 de noviembre, en la localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá.

“La irresponsabilidad de un hombre terminó en la muerte de una niña de apenas 15 años. Lamento profundamente la muerte de Karol Stepanía. A su familia, toda nuestra solidaridad. Estos hechos no van a quedar impunes ”, dijo Galán.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se pronunció también lamentando lo sucedido.

“Muy triste y dolorosa la muerte de Karol y más doloroso aún que la razón sea la irracionalidad de una persona que decide manejar en estado de alicoramiento. Toda la solidaridad con su familia y seres queridos, toda la solidaridad también con las personas que resultaron afectadas en este lamentable episodio”, agregó.

Precisamente, mediante un comunicado, la Subred Centro Oriente confirmó que la niña murió de un paro cardiorrespiratorio este martes a las 4:30 la tarde en el Hospital Santa Clara.