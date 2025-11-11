“Urge reforzar la presencia y la acción de la Fuerza Pública”: Erasmo Zuleta tras ataque en Arauca

Montería

Tras el ataque registrado en horas de la mañana de este 10 de noviembre contra una caravana en la que se movilizaba el gobernador de Arauca, Renson Martínez, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado al Gobierno Nacional para proteger la vida de los líderes sociales y mandatarios del país. Asimismo, insistió en mayor presencia y acción de la Fuerza Pública en los territorios.

“Rechazamos con toda contundencia este acto de violencia en contra de un gobernador que, como todos nosotros, trabaja por el bienestar y la seguridad de su gente. Esto no puede seguir pasando en nuestro país contra ningún ciudadano”, manifestó el gobernador Zuleta.

Contexto en La W: El gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado

“Hace pocos días, desde la ciudad de Cali, advertimos el incremento de las amenazas y atentados en diferentes regiones del país. Es urgente reforzar la presencia y la acción de la Fuerza Pública; sin seguridad, no avanza Colombia”, agregó.

Cabe recordar que, el ataque contra el gobernador de Arauca se habría registrado entre Fortul y Tame. Por fortuna, no hubo reporte de muertos ni heridos, solo los impactos con arma de fuego en el vehículo en el que se transportaba el mandatario departamental.