Alejandro Lyons y Edwin Besaile no aceptaron cargos por “cartel” de falsas terapias para niños

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Primera Instancia, adelantó la audiencia preparatoria de juicio en contra de los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile, quienes serán enjuiciados por su presunta responsabilidad en el escándalo del desfalco de dineros de la salud por medio de terapias falsas a niños con síndrome de Down.

De acuerdo con la investigación y tesis de la Fiscalía, expuesta en el escrito de acusación, el proceso tuvo serias irregularidades desde la estructuración de las resoluciones para prestar los servicios -sin claridad sobre los niños a beneficiar por ejemplo-, así como la liquidación de los pagos a las IPS -propiedad de varias personas cercanas a ellos-, llamativamente tres, y además, mediante fallos de tutela que ordenaron, por ejemplo en un solo fallo, decenas de tratamientos a niños que fueron pagados.

Todo este entramado, en el que presuntamente participaron los dos exgobernadores, generó un detrimento superior a los 26.000 millones de pesos.

“La Fiscalía cuenta con evidencia testimonial y documental que permite establecer con probabilidad de verdad la concurrencia de la voluntad de los entonces gobernadores José Alejandro Lyons Muskus y Edwin José Besaile Fayad, en la celebración irregular de estos contratos, pues los mismos beneficiaban directamente a los socios de las IPS contratadas, los cuales tenían nexos políticos, familiares y de amistad” se lee.

Al ser indagados sobre si aceptaban o no los cargos, los dos exgobernadores negaron haber cometido alguna irregularidad y no aceptaron las conductas que les fueron endilgadas por la Fiscalía. Los delitos por los que son enjuiciados son contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.