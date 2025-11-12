Condenan a seis años de prisión domiciliaria a tuitero que amenazó al presidente Gustavo Petro

Intervención del presidente Gustavo Petro en el II Foro Global Gateway, Alianzas en una era geopolítica / Presidencia de la República

El juez 36 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 6 años de prisión domiciliaria al tuitero que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro en la época en la que era congresista. Se trata de Óscar Fernando Fetecua Rusinque.

Las intimidaciones ocurrieron a las 11:00 de la noche del 23 de marzo de 2021, cuando Petro era senador de la República.

En ese sentido, el juez impuso una sentencia de primera instancia, por lo que podrán presentarse recursos de apelación.

“Resuelve. Primero: Condenar a Óscar Fernando Fetecua Rusinque a la pena principal de 72 meses de prisión y multa de 17.77 salarios mínimos legales y mensuales vigentes, como penalmente responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos por las razones expuestas en la parte emotiva”.

Igualmente, el juez le prohibió usar la red social X (antes Twitter).

“Imponer al proceso a Óscar Fernando Fetecua Rusinque la pena accesoria consistente en la prohibición de hacer uso del medio de comunicación Twitter, antes Twitter, hoy X, por el mismo término de la pandemia principal, de conformidad con lo indicado en la parte emotiva de este fallo”.

Según el juez, los mensajes de Fetecua Rusinque representan una amenaza directa contra el líder social, quien para esa época ocupaba el cargo de senador y, además, aspiraba a la Presidencia de la República.

De esta manera, el juez avaló los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y del abogado Alejandro Carranza, defensor del jefe de Estado, quien señaló que las manifestaciones del sentenciado generaron temor en Petro, quien, después de cuatro años, aún recuerda el episodio.

El tuitero fue hallado culpable del delito de amenazas a funcionario público y/o defensor de derechos humanos.

¿Cuáles fueron los tweets que Fetecua Rusinque comentó en contra del presidente Gustavo Petro?

En uno de los mensajes publicados en la red social X (antes Twitter) se señaló: “Ya estoy alistando viaje o un arma; por si aparece Petro, se le da de baja”. Y en otro mensaje publicado aparece: “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras”.

La Fiscalía probó la responsabilidad directa en las intimidaciones dirigidas al jefe de Estado.

“La Fiscalía demostró, más allá de toda duda, la responsabilidad del procesado en los hechos por los que fue acusado, acaecidos el pasado 23 de marzo de 2021, siendo las 11:24 p. m., cuando el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, quien tenía el cargo de senador de la República de Colombia, representando al partido Colombia Humana, recibió un mensaje en su red social de Twitter”, señaló la fiscal del caso.

Agregó que “en el primer mensaje se decía: ‘Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja’”.

También señaló que quien aparecía como remitente de los mensajes era el procesado.

La fiscal del caso recordó la declaración que rindió el jefe de Estado en este juicio, en la que relató que sintió pánico al recibir los mensajes, en medio de un país violento como lo es Colombia.

“Estas amenazas están en medio de estas circunstancias concretas de transición hacia la paz, mis apreciaciones políticas que planteé. A eso hace referencia la persona que denunció. Habla de un escenario hipotético que se convirtió en realidad y hoy estoy bajo esa amenaza, porque yo soy el que ganó las elecciones”, dijo Petro al rendir testimonio el pasado 4 de julio.

También dijo que “las amenazas dicen que, si yo llego al poder, las AUC se conformarán de nuevo y entregarán mi cuerpo en bolsas negras (...) Soy una realidad ahora, porque soy el presidente elegido por la mayoría de los colombianos. Entonces, la amenaza sigue en pie hasta el día que termine mi mandato, si sobrevivo”.

Carranza también defiende a Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado.

