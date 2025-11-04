Petro advierte que saldrá a las calles a comunicarse con el país si cierran su cuenta en X

El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes a la petición enviada por Enrique Vargas Lleras —hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras— a Elon Musk para que X evalúe suspender o restringir su cuenta tras su inclusión en la lista OFAC de Estados Unidos.

En lugar de referirse directamente a la petición, el presidente Petro hizo una propuesta a Elon Musk: instalar en Colombia una planta de vehículos eléctricos.

“Yo más bien le solicito a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares”, escribió el mandatario en X.

Agregó: “Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DDHH”.

Petro pidió a sus seguidores estar atentos: “por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”.

“La respuesta que daré si logra la censura, es ponerme en la calle y en comunicación permanente con la gente por todo el país. Desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones gobernaré, desde la caravana de democracia y paz”, finalizó Petro.

Por último, Petro insistió en que es el incautador gubernamental más grande en la historia de la cocaína, por lo que las mafias lo buscan para asesinarlo. “Solo tengo una casa aquí cerca a Bogotá que aún debo y mi sueldo. Son mis únicas transacciones financieras”.